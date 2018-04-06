Стали известны подробности попытки дискредитировать Вячеслава Володина

Экс-глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов написал письмо из «Лефортово», где он содержится под арестом. В письме Соколов признается в фальсификации компрометирующих сведений против разных бизнесменов и чиновников, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщает ИО "Волга-Каспий".

«Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять эту должность», – пишет Соколов. Заказчик предложил обвинить Володина в связях с американскими спецслужбами и государственной измене, что должно было привести к его отставке.

Соколов сфабриковал электронную переписку, якобы подтверждающую обвинения, и пытался выдать ее как купленную у хакерской группировки информацию, однако отношения с заказчиком испортились и план не был реализован.

По мнению депутата Госдумы Николая Панкова, переговоры с Соколовым мог проводить сенатор Франц Клинцевич, сын которого Андрей работает в аппарате полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Нижегородские порталы писали, что нынешний полпред в ПФО обещал сенатору свою должность в федеральном округе после ухода на повышение. В письме Соколов также рассказывает о работе по дискредитации руководства «Тольяттиазота», расположенного в ПФО.

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