Наталья Солженицына подвергла критике новые образовательные стандарты

Наталья Солженицына выступила против ФГОС Ольги Васильевой, сообщает «Московский комсомолец». Она признается, что с огорчением узнала о скандале, которым обернулся вопрос преподавания литературы в школе. Солженицына уточняет, что работала в составе экспертной группы, в задачу которой входила разработка критериев оценки усвоения школьниками образовательной программы, сообщает MK.ru

«Через несколько месяцев увидели на сайте министерства документ, который был весьма далек от наших предложений. Мы — семь из десяти экспертов, готовы были снять свои подписи, но решили сначала попробовать найти точки соприкосновения, дело ведь общее. В июле прошлого года я (вместе с экспертами — учителем Евгенией Абелюк и литератором Александром Архангельским) встретилась с уважаемым министром и ее сотрудниками. Пришли на встречу и методист Сергей Зинин, и представитель одного-единственного издательства учебников «Русское слово». Казалось, в чем-то было достигнуто согласие. В частности, что утвержденный ранее список не будет ни расширен, ни тем более распределен по годам обучения: психологический возраст у детей разный, у одних учителей дети в 5-м классе могут читать «Ночь перед Рождеством», у других нелегко идут и «Уроки французского», в разных регионах есть свои традиции, в том числе национально-культурные. Как всех загнать в один окоп? И зачем? Один из участников обсуждения обосновывал необходимость контролировать изучение ключевых произведений именно в привязке к классу. На встрече мы несколько раз, в разных формах, задали министру О.Ю. Васильевой вопрос: действительно ли такой документ готовится? Министр твердо сказала, что ничего подобного быть не может. Сейчас же выясняется, что такой документ — есть. И что он должен стать обязательным приложением к стандарту», — рассказывает Солженицына.

По ее мнению, новый документ перегружает школьников нереалистично большим обязательным списком и лишает возможности вдумчивого чтения и глубокого освоения. Распределение по классам чревато единым учебником литературы, который неизбежно окажется труден для одних и примитивен для других.

«Вывод прост: то, что документ отправлен на доработку — хорошо. То, что срок на это выделен крошечный – плохо. За такой срок реально изменить что-то невозможно, это будет штурмовщина, крайне нежелательная в вопросе национальной важности», — заключает Солженицына.