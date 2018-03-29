Академики РАН увидели коррупционные риски в новых образовательных стандартах

РАН обратилась в Минобразования с идеей создать единую площадку для общественного обсуждения ФГОС. Новые образовательные стандарты грозят конфликтом интересов и снижением эффективности образования, считают академикиРАН. Работу над ними необходимо сделать более прозрачной, следует из письма вице-президента РАН Юрия Балеги министру образования и науки Ольге Васильевой от 28 марта, подлинность которого подтвердил Балега.

Академик подчеркивает, что экспертиза для формирования нового федерального перечня учебников может быть использована для конкурентной борьбы и дискриминации конкурирующих научных школ: например, из перечня были исключены учебники по математике Людмилы Петерсон и Наума Виленкина, пособие по системе развивающего развития Леонида Занкова и учебник по русскому языку Светланы Львовой. При этом РАН отсекли от участия в экспертизе учебников, несмотря на их желание участвовать в ней, сообщает РБК.

Балега предлагает Минобрнауки вывешивать на сайте ведомства результаты экспертиз, а также установить требования и «контроль независимости групп экспертов», ввести антикоррупционные процедуры для борьбы с лоббированием издательствами коммерческих интересов, создать независимый совет, который будет разрешать споры экспертов, а работу по отбору лучших учебников — сделать постоянной.

В Минобрнауки РБК сообщили, что пока не получили письма от РАН.

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